Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im AMEOS-Klinikum in Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Am 27.03.2021 kam es gegen 01:35 Uhr zur Auslösung der Brandmeldeanlage in der Wohngruppe "Tannenhof" des AMEOS Klinikums Ueckermünde. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ueckermünde konnten vor Ort einen Brand feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Wäschewagen im Treppenhaus des Gebäudes aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auf Grund der Hitze- und Rauchentwicklung machte sich die Evakuierung einer Etage erforderlich. An dem Wäschewagen sowie an der Innenfassade des Gebäudes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ueckermünde und Bellin eingesetzt.

Nach jetzigen Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Anklam hat aus diesem Grund die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell