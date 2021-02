POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05.-07.02.2021++

Polizeiinspektion Lüneburg

Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05.-07.02.2021

Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05.-07.02.2021

Stadt und Landkreis Lüneburg

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mehrere Geschäfte und Büros im Stadtgebiet einzudringen. In der Straße Bei der Ratsmühle war hierbei ein Büro betroffen. Hier wurden frische Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt. Auch in der Haagestraße wurde an der Eingangstür zu einem Geschäftsraum erfolglos gehebelt. In der Hölderlinstraße wurde mit zahlreichen Hebelversuchen eine Terrassentür an einem Reihenhaus beschädigt. Diese Tat ereignete sich jedoch schon eine Nacht zuvor. Erfolg hatten Einbrecher an einem Kiosk bei der St.-Stephanus-Passage in der Nacht zu Samstag. Hier wurde die Eingangstür aufgehebelt und die Täter entkamen unerkannt mit entwendeten Tabakwaren.

Eine unerlaubte Party zu Coronazeiten wurde in der Nacht auf Samstag in Volgershall gemeldet und festgestellt. Hier feierten insgesamt mindestens 13 Personen in mehreren nebeneinanderliegenden Appartements mit lauter Musik. Beim Eintreffen der Polizei versuchten sie wegzulaufen und versteckten sich zum Teil unter Bettdecken oder kletterten über die Außenbrüstungen der Balkone, um in benachbarte Wohnungen zu gelangen. Gegen alle angetroffenen Personen wurden Anzeigen gefertigt.

Ein 25-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw in Schlangenlinien und ohne eingeschaltete Beleuchtung fahrend in der Hamburger Straße angehalten. Er pustete gegen 03.15 Uhr einen Wert von 1,05%o. Da er alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte, wurde neben einem Strafverfahren auch sein Führerschein sichergestellt. In Westergellersen kam es am Samstagabend gegen 21.15 Uhr zum Brand eines Carports. Hierbei griffen die Flammen auch auf den darunter geparkten Pkw über. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die FFW verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,-EUR geschätzt. Die konkrete Brandursache ist bisher nicht abschließend geklärt.

Das große erwartete Schneechaos blieb im Bereich der Stadt und des Landkreises Lüneburg aus. Lediglich vereinzelt kam es zu Verkehrsbehinderungen, bei denen sich Fahrzeuge in Schneeverwehungen festgefahren hatten. So z.B. am frühen Sonntagmorgen in der Schnellenberger Straße zwischen Reppenstedt und Lüneburg.

Schwarz, PHK

Polizeikommissariat Lüchow

Hundebiss an Rettungssanitäter

Am späten Samstagabend wurde in Lüchow im Rahmen einer notfallärztlichen Versorgung ein Rettungssanitäter von einem Hund gebissen. Der Rettungssanitäter wurde hierbei leicht verletzt. Gegen die die Person, die den Hund zum Zeitpunkt des Einsatzes betreute wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Betrunkener Fahrradfahrer

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Woltersdorf ein Fahrradfahrer kontrolliert, der zuvor in Schlangenlinien gefahren ist. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille festgestellt. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Corona-Kontrollen

Auch an diesem Wochenende wurde wieder ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Richtlinien der geltenden Corona - Verordnung gelegt. Es wurden sowohl präventive Kontrollen durchgeführt als auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Festgestellte Ordnungswidrigkeiten wurden im Zuge dessen nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagnachmittag wurde in Lüchow ein 32jähriger Lüchow-Dannenberger mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,62 Promille festgestellt. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Polizeikommissariat Uelzen

Sa., 06.02.2021, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr, 29525 Uelzen, Mauerstraße: Durchführung einer Verkehrskontrolle mit Feststellung von insgesamt acht Verstößen; 5x Sicherheitsgurt, 1x Handy, 2x abgelaufene HU

Sa., 06.02.2021, gegen 20:15 Uhr, 29579 Emmendorf OT Nassennottorf: Ein 44-jähriger Fahrzeugführer befährt die K22 von Bad Bevensen kommend in Richtung Emmendorf und übersieht hierbei einen 48-jähriger Fahrradfahrer, welcher ebenfalls die K22 in Richtung Emmendorf befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, worauf der Fahrradfahrer stürzt, sich verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht werden muss. Der PKW-Fahrer entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, kann jedoch im Rahmen der Fahndung an der Halteranschrift angetroffen werden. Eine Atemalkoholüberprüfung ergibt einen Wert von 2,1 Promille.

So., 07.02.2021, gegen 06:00 Uhr, B4 Gem. Bad Bevensen: Aufgrund von Schneeverwehungen kann ein 26-jähriger Fahrzeugführer die Fahrt mit seinem PKW mit Sommerbereifung nicht fortsetzen. Bei einer polizeilichen Überprüfung wird beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt, worauf Alkoholkonsum eingeräumt wird. Der PKW wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren hinsichtlich einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

