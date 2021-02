Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Hinweis auf Trunkenheitsfahrt - Autofahrer flüchtet vor der Polizei ++ falscher Polizeibeamter "schockt" mit angeblichem Unfall ++ Feuer in Backstube - vermutlich technischer Defekt als Ursache ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.02.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Hinweis auf Trunkenheitsfahrt - Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Einen Biertrinkenden Autofahrer, der mit seinem Citroen von der Straße Bei der Pferdehütte in Richtung Hamburger Straße unterwegs sei, meldete ein Zeuge am Mittwochmorgen, 03.02.21. Eine Polizeistreife entdeckte den Pkw gegen 07.50 Uhr auf dem Kreideberg. Als in Folge der 32-jährige Fahrer des Citroen kontrolliert werden sollte, versuchte dieser sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. In der Thorner Straße stellten Polizeibeamte ihren Streifenwagen quer, um den Citroen-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dieser fuhr jedoch über den Gehweg, gefährdete hierbei eine Fahrradfahrerin und setzte seine Flucht fort. Die Fahrt ging über die Stöteroggestraße, Elbinger Straße, Stralsunder Straße bis zur Stettiner Straße, wo der Citroen gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf stieß. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro. Der Citroen-Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte von den Polizeibeamten jedoch eingeholt werden. Der 32-Jährige gab sich äußerst aggressiv. Einen Alkoholtest lehnte er ab, jedoch wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Führerschein konnte man dem 32-Jährigen nicht abnehmen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die gefährdete Fahrradfahrerin und Zeugen, welche die Verfolgungsfahrt beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am 02.02.21, zwischen 07.30 und 16.35 Uhr, einen Opel, der auf einem Firmenparkplatz in der Goseburgstraße abgestellt war. Am Lack des Pkw entstand Sachschaden von mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Verkehrsinsel überfahren

Am 02.02.21, gegen 20.55 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem VW Golf die Straße Hinter der Schmiede in Richtung Wallstraße. Der VW-Fahrer bog am der Mühlenstraße nach rechts ab und kam auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. In Folge fuhr der Unbekannte über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Teile des Kühlers des VW Golf blieben am Unfallort zurück. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Adendorf - falscher Polizeibeamter "schockt" mit angeblichem Unfall

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag, 02.02.21, eine Adendorferin angerufen und ihr mitgeteilt, dass eine Angehörige einen Unfall gehabt hätte und nun dringend mehrere tausend Euro benötigen würde. Nachdem die Adendorferin den ersten Schreck überwunden hatte, reagierte sie genau richtig. Sie beendete das Telefonat und kontaktierte die Angehörige über die ihr bekannte Telefonnummer.

Die Betrüger schockieren die Angerufenen mit einer schlimmen Geschichte, ist aber einzig und allein darauf abzielt Geld zu erlangen. Die dargestellten Notsituationen sind frei erfunden und entbehren jeder Grundlage. Die Polizei rät: Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie im Zweifel über die 110 die Polizei an. Überweisen Sie nichts und händigen Sie niemals Geld oder andere Wertsachen aus.

Lüneburg - Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen dem 02.02.21, 18.00 Uhr, und dem 03.02.21, 08.40 Uhr, schlugen unbekannte Täter in die Heckscheibe eines Dacia, der in der Theodor-Heuss-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war, ein Loch. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 03.02.21, zwischen 08.00 und 08.30 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine VW Caravelle, die in der Straße Stadtkoppel auf dem Seitenstreifen parkte. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 600 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Feuer in Backstube - vermutlich technischer Defekt als Ursache

Zu einem Brand einer Bäckerei in der Lüchower Straße in Clenze kam es in den frühen Morgenstunden des 03.02.21. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 03:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts an einem Katalytofen ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Hergang dauern an.

Göhrde - Wegweisung nach "Häuslicher Gewalt" - "Wer schlägt geht!" - mit Luftgewehr genötigt

Einen 48-Jährigen musste die Polizei nach einer "Häuslichen Gewalt" in den späten Abendstunden des 02.02.21 aus der gemeinsamen Wohnung weisen. Der Mann hatte seine Lebenspartnerin geschlagen, so dass die alarmierte Polizei kurz vor Mitternacht den Mann eine "Wegweisung" erteilte. Im Rahmen der Wegweisung holte der 48-Jährige ein Luftgewehr hinter einem Schrank im Wohnhaus hervor und hielt dieses zum Zwecke einer möglichen Nötigung in den Händen. Die Beamten stellten dieses sicher. Den Mann erwarten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung.

Lüchow - Pkw-Scheibe mit Gegenstand beschädigt

Die Seitenscheibe eines im Bereich Amtshof abgestellten Pkw Opel Meriva beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 02.02.21. Dabei warfen Unbekannte gegen 19:30 Uhr einen unbekannten Gegenstand gegen den PKW und beschädigten an der vorderen rechten Seitenscheibe das Fahrzeug, so dass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Woltersdorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 02.02.21 in der geschlossenen Ortschaft - 50 km/h - Ziegeleistraße. Dabei waren insgesamt drei Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - "Häusliche Gewalt" - "Wer schlägt geht!"

Einen 35-Jährigen sowie seinen ebenfalls anwesenden Bruder verwies die Polizei nach einer "Häuslichen Gewalt" in Uelzen in den Nachtstunden zum 03.02.21 aus der Wohnung der verletzten Freundin. Der 35-Jährige hatte zuvor gegen 00:30 Uhr seine Freundin geschlagen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann ein.

Uelzen - Einkaufstasche mit Geldbörse erbeutet - Polizei mahnt zur Umsicht

Die Einkaufstasche inkl. der Geldbörse einer 75-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 02.02.21 im Parkhaus des Marktcenters in der Veerßer Straße. Dabei nahmen die Täter gegen 10:40 Uhr unbemerkt die Einkaufstasche vom Einkaufswagen der Seniorin, als diese gerade ihre Einkäufe im Pkw verstaute. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Altenmedingen - auf schneeglatter Fahrbahn verunfallt - auf Feld zum Liegen gekommen

Aufgrund schneeglatter Fahrbahn verunfallte eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford KA in den Morgenstunden des 03.02.21 auf der Landesstraße 232 im Bereich Altenmedingen. Die Ford-Fahrerin kam gegen 08:00 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stiess gegen einen Leitpfahl und kam auf der Seite liegend auf einem Feld zum Stehen. Die Uelzenerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

