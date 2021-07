Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Büchelberg; Glück im Unglück gehabt

Büchelberg (ots)

Büchelberg; Am 04.07.2021 befuhr um 17:00 Uhr ein PKW Fahrer die Dorfbrunnenstraße in Wörth-Büchelberg; In Höhe der Hausnummer 25 lief ein 7-jähriges Kind aus Unvorsichtigkeit auf die Straße ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Der PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam seitlichen Anstoß mit dem Kind. Glücklicherweise war der Aufprall so gering, dass das Kind nur leichtere Verletzungen erlitt. Das Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

