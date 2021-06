Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer kollidiert mit Auto und flüchtet

Höxter (ots)

Der Polizei wurde ein Unfall in Höxter gemeldet, bei dem sich ein Radfahrer womöglich verletzt hat und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen.

Am Freitag, 11. Juni, fuhr gegen 15:25 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem grauen Opel Astra auf der Gartenstraße vom Kreisverkehr aus Richtung B 64 und beabsichtigte in Höhe der Einmündung An der Petrischule auf den rechtsseitigen Parkplatz zu fahren. Beim Abbiegen fuhr ein Radfahrer, der in gleicher Richtung auf einem Gehweg des Parkplatzes unterwegs war und auf die Straßen fahren wollte, gegen den Opel-Astra. Der Radfahrer stürzte auf den Boden. Ein Zeuge, der hinter dem Astra fuhr, kam dem Gestürzten zu Hilfe und bot an, einen Rettungswagen zu rufen. Der verletzte Radfahrer lehnte dies ab und fuhr mit seinem Mountainbike auf der Gartenstraße in Richtung B 64 davon, ohne eine Unfallaufnahme durch die Polizei zu ermöglichen.

An dem Opel Astra entstand im hinteren rechten Bereich ein Schaden, der von der Polizei auf mehr als 1000 Euro geschätzt wird. Der Radfahrer war mit einem silbernen Mountainbike unterwegs. Ob durch den Unfall am Rad ein Schaden entstand, ist nicht bekannt. Der Fahrer wird auf 17 - 18 Jahre geschätzt und soll ungefähr 180 cm groß sein. Er hatte hellblonde Haare, eine schmale Statur und trug eine lange blaue Jeanshose und ein silberfarbenes T-Shirt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell