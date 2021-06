Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Brakel - Zeugenaufruf

Brakel (ots)

Der Polizei wurde eine Unfallflucht in Brakel gemeldet, bei der ein Schaden von mehr als 1400 Euro entstanden ist.

Am Montag, 14. Juni, parkte gegen 15:40 Uhr für zehn Minuten ein grauer Mazda auf dem Behindertenparkplatz eines Beratungszentrums an der Burgstraße Ecke Am Kirchplatz in Brakel. Der Besitzer stellte anschließend einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest, der wahrscheinlich von einem roten Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell