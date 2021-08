Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210825.3 Hemme: Trecker-Fahrer übersieht PKW

Hemme (ots)

In Hemme ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und einem PKW gekommen. Der Insasse des Autos erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Um 16.35 Uhr war ein 25-Jähriger mit einem Trecker samt Anhänger auf dem Gohweg in Richtung der Kreisstraße 68 unterwegs. An der Kreuzung Gohweg / Bauernweg übersah der Albersdorfer den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Fahrer eines Daimlers. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei sich der 80-jährige Mercedes-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Geschädigte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An dem Daimler entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro, an dem Fendt dürften vermutlich Reparaturkosten in Höhe von 5.000 Euro fällig werden.

Merle Neufeld

