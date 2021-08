Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210825.2 Neuenkirchen: Kia kollidiert mit Traktor

Neuenkirchen (ots)

Am Dienstagabend ist es in Neuenkirchen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug gekommen. Die Autofahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu, es entstanden hohe Sachschäden.

Um 20.10 Uhr war eine 30-Jährige mit einem Kia auf der Straße Heuwisch aus Richtung Strübbel kommend in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Ein Traktor samt Anhänger befand sich in gleicher Fahrtrichtung vor der Frau und beabsichtigte, auf ein Feld abzubiegen. In diesem Moment überholte die Bremerin den Trecker, wobei es zu einer Kollision kam. Dadurch geriet der Kia ins Schleudern und fuhr abseits der Fahrbahn in einen Graben. Bei dem Unglück zog sich die Insassin leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte die Dame in ein Krankenhaus.

Der PKW der Bremerin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An ihm entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Schaden an dem Trecker dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell