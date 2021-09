Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Opferstockaufbruch misslingt

Ohne Beute blieb ein Unbekannter am Mittwoch in Obermarchtal.

Ulm (ots)

In den Vormittagsstunden hielt sich der Unbekannte in der Kirche in der Hauptstraße auf. Dort versuchte er mit einem Werkzeug einen Opferstock aufzubrechen. Sein Vorhaben misslang und er gelangte nicht an das Bargeld. Unerkannt verschwand er aus der Kirche. Der Polizeiposten Munderkingen (Telefon 07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1869377

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

