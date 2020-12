POL-RT: Unfälle, Brand

Polizeipräsidium Reutlingen

Kollision mit Streifenwagen (Zeugensuche)

An Heiligabend sind bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich am Oskar- Kalbfell-Platz bei einer Einsatzfahrt etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Gegen 19.45 Uhr waren zwei Polizeistreifen hintereinander mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn vom Willy-Brandt-Platz kommend in Richtung Lederstraße unterwegs. Bei der Einsatzfahrt bog der 24-jährige Polizeibeamte bei Rotlicht nach links in die Lederstraße ab, wobei es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 61-jährigen Führer eines Dacia Logan kam. Sämtliche Insassen waren angegurtet und wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter der Telefonnummer 07071/9728510 um Zeugenmeldungen.

Bad Urach, B 28 (RT): Bei Schneeglätte gegen Fels geprallt

Am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages ist es in der Ulmer Steige zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 63-jährige Frau leicht verletzt wurde. Zu dem Unfall kam es, als die Fahrerin eines Toyota Auris gegen 06.30 Uhr die Ulmer Steige von Römerstein kommend in Richtung Bad Urach befuhr. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie bei schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in der Folge gegen eine Felswand, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde zur Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Fahrzeug und an den Straßeneinrichtungen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.500 Euro, der nicht mehr fahrbereite Toyota wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Filderstadt (ES): Überhitztes Öl führt zu Küchenbrand

Schaden von rund 10.000 Euro sind bei einem Küchenbrand am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der "Obere Bachstraße" entstanden. Eine 50-jährige Bewohnerin hatte Pfannen mit Öl auf den Herd gestellt und die Küche kurz verlassen, wobei sich eine Pfanne entzündete. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Kräften vor Ort war, brachte den Brand der Dunstabzugshaube rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die gesamte Küche verhindern. Durch die zügige Alarmierung der Bewohner durch Passanten konnten alle das Gebäude verlassen und kurz darauf unverletzt den Heiligen Abend zelebrieren.

