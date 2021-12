Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze - Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hos) Am Mittwochmittag, den 15.12.2021, ist es zwischen 13:55 und 14:01 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Elze (Schmiedetorstraße 52, 31008 Elze) gekommen. Ein bisher unbekannter Beschuldigter beschädigte einen dort geparkten PKW (Daimler-Benz) auf bisher unbekannte Weise. Am Heck des PKW befinden sich nun mehrere Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 EUR. Der Beschuldigte entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

