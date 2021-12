Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Straftaten im Stadtgebiet Gronau -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)In den letzten Tagen ereigneten sich im Stadtgebiet Gronau mehrere Straftaten aus dem Bereich der Eigentumsdelikte, für die die Polizei Elze nun Zeugen sucht. In der Nacht vom 15./16.12.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 00.00-06.50 Uhr in der Steintorstraße von einem geparkten Pkw Renault die beiden Kennzeichen sowie eine Radkappe. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150.- Euro geschätzt. Im Zeitraum vom 15.12.2021, 22.00 Uhr bis 16.12.2021, 18.30 Uhr, wurden in der Dr.-Georg-Sauerwein-Straße an einem geparkten Pkw Nissan die Scheibenwischer an der Front- und Heckscheibe abgerissen und entwendet. Hier beträgt der entstandene Schaden ebenfalls ca. 150.-. Weiterhin wurden im Zeitraum vom 14.12.2021, 23.00 Uhr bis 16.12.2021, 17.00 Uhr, in der Danziger Straße an einem Grundstück zwei weiße Gartenlaternen entwendet, nachdem diese von den unbekannten Tätern am Sockel abgesägt worden waren. Bereits in der Nacht vom 13./14.12.2021 waren hier zwei weitere Gartenlaternen auf die selbe Art und Weise entwendet worden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500.- Euro. Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

