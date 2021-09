Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Bühl (ots)

Eine bislang unbekannte Person touchierte am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr in der Eisenbahnstraße, vermutlich beim Einparken, einen PKW. Bei dem Vorfall, der sich auf dem Parkplatz einer Poststation abspielte, wurde die Beifahrerseite des Citroens beschädigt, was zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro führte. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer, 07223 99097-0, zu melden.

