LKA-BW: Die International Police Association-Deutschland verleiht erstmals einen Bürgerpreis

Drochtersen/Winnenden/Stuttgart

Im Jahr 2020 ruft die Deutsche Sektion der International Police Association (IPA) einen Preis ins Leben. Ziel ist es, herausragende Zivilcourage mit Polizeibezug zu würdigen. Am 13. März 2021 ist es nun soweit. Die IPA verleiht Werner und Kevin Rast in Drochtersen die Auszeichnung. Im Mai 2018 reagierten Vater und Sohn entschlossen und mutig. Sie unterstützten zwei in Bedrängnis geratene Polizisten. "Durch dieses selbstlose Handeln sind sie sehr würdige Preisträger des neu geschaffenen IPA-Polizei-Bürger-Preises", sagt IPA-Präsident Horst W. Bichl.

Was war passiert? Werner und Kevin Rast sind mit einem Kleinlaster auf dem Weg zu ihrem Gartenbaubetrieb. Sie fahren an einer Bushaltestelle vorbei und sehen, wie zwei Männer zwei Polizisten treten und schlagen. Umgehend eilen sie den Polizisten zur Hilfe und verhindern so Schlimmeres. Die zwei Täter stehen unter massivem Drogen- und Alkoholeinfluss. Ohne Vorwarnung, brutal und hinterlistig greifen sie die Beamten an. Werner und Kevin Rast berichten, dass sie befürchteten, dass die Täter die Dienstwaffen der Beamten an sich nehmen und damit noch größeres Unheil anrichten. Ihre Befürchtung, die Straftäter könnten den Kollegen die Dienstwaffen entreißen, ließ sie umso entschlossener handeln. "Dann haben wir uns unsere Handschuhe angezogen und dann sind wir dazwischen gegangen."

"Mir war sofort klar, dass dieses selbstlose Verhalten von Werner und Kevin Rast gewürdigt werden muss", sagt IPA-Vizepräsident Oliver Hoffmann, seines Zeichens Kriminaldirektor im Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Die Idee von einem Preis ist in der Welt. Hoffmann setzt die Hebel in Bewegung, um diesen speziellen Preis zu kreieren. Die Firma Alfred Kärcher aus Winnenden unterstützt diesen Preis und stiftet einen Warengutschein von 1.500 Euro.

