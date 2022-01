Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. Dezember 2021, 12.00 Uhr und Sonntag, 2. Januar 2022, 9.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Ferienhaus in der Minteweder Straße ein und entwendete mehrere Elektro- und Gartengeräte, ein Fahrrad sowie einen Aufsitzrasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell