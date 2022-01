Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rucksack aus Linienbus gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (19.01.2022) aus einem Linienbus, der am Bahnhof Obertürkheim abgestellt war, einen Rucksack gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 16.50 Uhr und 17.10 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in den verschlossenen Bus und erbeuteten einen Rucksack. Ob ein zirka 185 Zentimeter großer und 70 Kilogramm schwerer Mann mit lockigen schwarz-grauen Haaren und schmalem Gesicht, der sich zuvor verdächtig verhalten haben soll, mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Er soll zudem eine schwarze Jacke, einen blauen Pullover, eine blaue Jeans sowie einen hellgrauen Schal getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell