Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Streit verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (19.01.2022) einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, nachdem es in einem Einkaufszentrum an der Wildunger Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Ein 21-jähriger Sicherheitsmitarbeiter sprach gegen 18.30 Uhr den 32 Jahre alten Mann an und wies ihn auf einen fehlenden Mund-Nasen-Schutz hin. Darauf reagierte der Mann aggressiv, beleidigte den Mitarbeiter und verweigerte das Aufziehen einer Maske. Aus diesem Grund wollte der 21-Jährige die Personalien aufnehmen, um ein Hausverbot auszusprechen. Nachdem der 32-Jährige versuchte das Einkaufszentrum zu verlassen ohne seine Personalien zu nennen, stellte sich ihm ein 24-jähriger weiterer Sicherheitsmitarbeiter in den Weg. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Sicherheitsmitarbeiter sowie der Tatverdächtige Verletzungen davontrugen. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn anschließend an den Rettungsdienst. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell