Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: LKW mit Taxi kollidiert - Ein Schwerverletzter

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen (20.01.2022) auf der König-Karls-Brücke ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter LKW-Fahrer war gegen 06.40 Uhr auf der König-Karls-Brücke in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als der vor ihm fahrende Mercedes kurz vor dem Schwanenplatztunnel aufgrund einer Gelblicht zeigenden Ampel abbremste, fuhr der LKW-Fahrer auf das Fahrzeugheck des Mercedes auf. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten 31-jährigen Mercedes-Fahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell