Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte Frau angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 32 Jahre alte Citroen-Fahrerin ist am Mittwoch (19.01.2022) in der Schmidener Straße mit einer unbekannten Fußgängerin zusammengestoßen, die im Anschluss weiterging. Die 32-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr aus einer Tiefgarage gegenüber der Lehmfeldstraße, als es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin kam, die die Ausfahrt querte und infolge der Kollision zu Fall kam. Die 32-Jährige sowie ein weiterer Autofahrer halfen der Gestürzten wieder auf. Bevor ein Personalienaustausch stattfinden konnte, verließen die Frau sowie der unbekannte Autofahrer die Unfallstelle. Die Frau soll zwischen 50 und 55 Jahren alt sein, eine kräftige Statur sowie rote, lockige Haare haben. Sie war mit einem schwarzen, knielangen Mantel bekleidet und trug vermutlich eine Brille. Der Autofahrer soll mit einem roten Fahrzeug mit Tübinger Zulassung unterwegs gewesen sein. Zeugen, insbesondere die unbekannte Fußgängerin sowie der Autofahrer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

