Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW überfährt Verkehrsinsel und landet auf Dach

Malchin (ots)

Am 23.11.2021 wurde der Polizei gegen 20:45 Uhr ein Verkehrsunfall in Wolde bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Ford-Fahrer die L273 aus Richtung Wolde in Richtung Altentreptow. In Reinberg folgte er einer nach links abknickenden Landstraße nicht und fuhr stattdessen geradeaus über eine Verkehrsinsel. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam mit dem Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der polnische Fahrzeugführer und ein polnischer Mitfahrer verließen unverletzt das Fahrzeug.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte durch die Einsatzkräfte Alkoholgeruchwahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 1,65 Promille. Er musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppdienst geborgen werden.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell