Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 33-Jähriger von Unbekannten attackiert

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Dienstagabend etwas Verdächtiges in der Asperger Straße in Bietigheim-Bissingen beobachtet haben. Ein 33 Jahre alter Mann, der von einem angrenzenden Tankstellengelände kam, wurde gegen 20.00 Uhr in der Asperger Straße von zwei unbekannten Personen angesprochen. Die beiden Männer wollten Zigaretten von ihm. Als er dies verneinte, wurde er von beiden beleidigt. In der Folge gerieten die drei Personen aneinander. Während der körperlichen Auseinandersetzung fielen dem 33-Jährigen sein Handy und sein Ausweis aus der Tasche. Einer der beiden Täter griff sich die Wertsachen und anschließend machten sich die Unbekannten gemeinsam aus dem Staub. Möglicherweise warfen sie den Ausweis während ihrer Flucht in ein Gebüsch. Aufgrund der Dunkelheit war die Suche des 33-Jährigen jedoch nicht erfolgreich. Die Täter wurden als etwa 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Der Jüngere hat schwarze, lockige Haare und einen Oberlippenbart. Er war mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Der ältere Mann, der seine schwarzen Haare zu einem Zopf zusammengebunden hatte, während die Seiten rasiert sind, trug eine rote Weste, Jeans und Sportschuhe. Die Ermittlungen dauern.

