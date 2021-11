Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der L 192 bei Müggenhall

Franzburg (ots)

Am 22.11.2021 kam es gegen 15.30 Uhr auf der L 192 Höhe Müggenhall (Landkreis Vorpommern Rügen) zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 81- jähriger Fahrer eines Renault Modus befuhr die L192 aus Richtung Franzburg kommend in Richtung Tribsees . Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Renault nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß in der Folge frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Mazda 6 zusammen. Im Mazda befand sich ein Ehepaar aus Stralsund (55- und 56 Jahre) An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden in das Helios Klinikum nach Stralsund verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die L192 war für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Im Auftrag

Henry Gaßmann

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell