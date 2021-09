Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen

Am 16.09.2021 wurde die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen nachgeholt. Durch Corona gab es einige Einschränkungen. Auf die üblichen Gäste musste verzichtet werden, auch die "Altersabteilung" und die Jugendfeuerwehr sowie die Förderer konnten nicht teilnehmen. Die Versammlung fand unter 3-G Bedingungen in der gelüfteten Fahrzeughalle unter Abstand der Sitznachbarn statt.

Um 19:30 Uhr eröffnete Ortsbrandmeister Holger Meyer die Jahreshauptversammlung. Er begrüßte die Mitglieder und den stellvertretenden Stadtbrandmeister Jan Höhner zu Guntenhausen.

In seinem Jahresbericht berichtete Holger Meyer von insgesamt 8 Einsätzen im Stadtgebiet. Unter den Einsätzen waren unter anderem Löschhilfen bei einem Schuppenbrand und dem Feuer in einem BHKW einer Bio-Gas Anlage.Nach einem Erste Hilfe Lehrgang am Jahresanfang und der üblichen UVV-Unterweisung wurde es ruhig um das Dienstgeschehen. Nach einigen Monaten Pause durfte dann im Sommer wieder mit Diensten, wenn auch eingeschränkt, begonnen werden. Durch die Corona bedingt getrennten Gruppen, konnte am Ende des Jahres auf ca. 20 Dienstabende und bei weitem nicht so viele Dienst-/und Ausbildungsstunden wie üblich zurückgeblickt werden.

Nach den Jahresberichten des Jugendfeuerwehrwartes und des stellv. Stadtbrandmeisters, stand die Wahl eines neuen Kassenprüfers an. Matti Reitz wurde einstimmig als neuer Kassenprüfer für zwei Jahre gewählt.<br>Im Anschluss an die Wahl wurden die Kamerad/innen Emely Hoppenstedt, Roberto Schüttler und Matti Reitz zu Feuerwehrmännern/Frauen ernannt. Maurice Bachl wurde zum Oberfeuerwehrmann und Sven Büscher zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Zu guter Letzt konnte der ehemalige Ortsbrandmeister Holger Warnecke für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt werden.

Text: Malte Gwinner, Stellv. Ortsbrandmeister FF Altenhagen

