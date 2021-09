FW Celle: Feuer in einer Zwischendecke in Westercelle

Freiwillige Feuerwehr Celle

Celle (ots)

Am Sonntag um 16:37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Brand in einer Zwischendecke in den Mondhagen im Stadtteil Westercelle alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Einsatzmeldung. Erste Löschversuche wurden bereits durch Bewohner mit einem Pulverlöscher unternommen. Durch die Feuerwehr wurde die Brandstelle im Treppenbereich der Wohnung eingehend kontrolliert. Durch einen Trupp unter Atemschutz musste die Decke im Anschluss geöffnet und noch schwelende Teile entfernt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Westercelle mit vier Fahrzeugen, die Polizei und der Rettungsdienst. Die ebenfalls alarmierte Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache konnte den Einsatz abbrechen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell