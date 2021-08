Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte Einbrüche

Altena (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 20. Juli und dem Mittochmittag in eine Wohnung an der Mondhahnstraße einzubrechen.

Der Besitzer eines Kiosks in der Kirchstraße hörte heute Morgen gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche vor seinem Laden. Als er nachschaute, standen eine große Mülltonne und Absperrpfosten aus Metall an der Eingangstür. Später bemerkte er Kratzspuren am Schloss der Ladentür. Er erstattete Anzeige. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

