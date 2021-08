Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beamer gestohlen/ Fahrrad gestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch oder im Laufe des folgenden Vormittags in einen Container auf dem Gelände der Gesamtschule an der Langerfeldstraße eingebrochen. Sie entwendeten einen Beamer.

Einem 53-jährigen Mann wurde am Mittwochmorgen vor dem Heidebad das Fahrrad gestohlen. Er kettete sein Trekkingrad um 8.30 Uhr mit einem Schloss an einem Bügel fest. Als er eine Stunde später zurückkam, waren Rad und Schloss verschwunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Lacuba EVO 25650. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell