Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Studierende und Revier Süd-West in Baunatal: Positives Feedback und nur wenige Verstöße

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Studierende der Polizei Hessen am Studienort Kassel sowie ihre Ausbilder führten am gestrigen Montagmorgen gemeinsam mit Beamten des Polizeireviers Süd-West Verkehrskontrollen auf der Kirchbaunaer Straße in Baunatal durch und sammelten dabei unter Anleitung wichtige Erfahrungen für ihr weiteres Berufsleben. In der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr überprüften sie an der Kontrollstelle gegenüber der Baunataler Werkstätten 90 Fahrzeuge und 122 Personen. Erfreulicherweise wurden nur wenige Verstöße festgestellt. Sieben Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes oder fehlenden Nothilfemitteln wie Verbandskasten oder Warndreieck sowie eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind das Ergebnis der Kontrollen. Bei zwei angehaltenen Fahrzeugen wurde jeweils die Weiterfahrt wegen erheblicher Sicherheitsmängel untersagt: Während an einem Kleintransporter die beiden vorderen Reifen verschließen waren und nicht mehr das erforderliche Mindestprofil aufwiesen, stellten die Kontrollierenden an einem Pkw einen Riss quer über die gesamte Windschutzscheibe fest. Beide Fahrzeuge dürfen erst wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn der Nachweis über die Behebung der Mängel erbracht wird. Insgesamt erhielten die Studierenden, ihre Ausbilder und die Beamten des Reviers Süd-West viel Zuspruch von den Verkehrsteilnehmern für die Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

