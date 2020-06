Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Haltepunkt Malching beschmiert Fahrausweisautomat nicht mehr benutzbar

Bild-Infos

Download

Malching (LKR. Fürstenfeldbruck) (ots)

Am Mittwoch (3. Juni) wurden am S-Bahnhaltepunkt Malching mehrere, mit Sprühfarbe beschmierte Einrichtungen festgestellt. Der einzige Fahrausweisautomat am Haltepunkt ist vorübergehend nicht mehr benutzbar. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 06:00 Uhr meldete ein Reisender am S-Bahnhaltepunkt Malching (S3) festgestellte Graffiti-Beschmierungen der Polizei. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion München begab sich daraufhin vor Ort. Die Beamten fanden gesprühte Schriftzüge und unleserliche Kritzeleien an mehreren Fahrplanauskunftstafeln, an Wänden des Haltepunkthäusschens und an einem Fahrausweisautomaten. Dieser wurde derart besprüht, dass eine Benutzung bis zu einer Instandsetzung nicht mehr erfolgen kann. Es handelt sich hierbei um den einzigen Fahrausweisautomaten an diesem Haltepunkt. Die Schadenshöhe bezüglich des Fahrausweisautomatens wird noch ermittelt. Abgesehen davon beläuft sich der Sachschaden bereits auf ca. 1.150 Euro.

Die Bundespolizei München hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell