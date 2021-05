Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Spirituosen bei Restauranteinbruch gestohlen: Zeugen in Harleshausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Montag in den Restaurantbereich eines Hotels in der Wolfhager Straße in Kassel eingebrochen und haben neben einer kleineren Menge Wechselgeld auch Spirituosen im Wert von etwa 400 Euro erbeutet. Die Ermittler der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs nahe des Wilhelmshöher Wegs lässt sich nach bisherigen Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:15 Uhr, eingrenzen. Die Täter hatten ein Fenster im Eingangsbereich des Gebäudes aufgebrochen und waren so in den Gastraum eingedrungen. Mit den dort erbeuteten Flaschen und dem Geld flüchteten sie durch eine Hintertür zum Biergarten nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht hat und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell