Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Mobilfunk-Techniker beklauen Senior in seiner Wohnung: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Als Techniker eines Mobilfunkunternehmens gaben sich zwei unbekannte Täter am gestrigen Montagmorgen in der Quellhofstraße in der Kasseler Nordstadt aus, gelangten so in die Wohnung eines Seniors und erbeuteten seine EC-Karte sowie Bargeld aus einem Wohnzimmerschrank. Bis ein Angehöriger des hochbetagten Mannes den Diebstahl der Karte bemerkte und diese sperren ließ, hatten die Trickdiebe damit bereits einen hohen dreistelligen Betrag an einem Geldautomaten in Vellmar abgehoben. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen bearbeiten, sind nun auf der Suche nach Zeugen. Zudem möchte die Polizei vor dieser Masche warnen und Ratschläge geben, wie man sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden schützen kann.

Trickdiebe geben Überprüfung von Fernsehgerät und Kabelanschluss vor

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der dreiste Trickdiebstahl in dem Mehrparteienhaus nahe der Röntgenstraße im Verlauf des gestrigen Vormittags. Eine genauere Eingrenzung der Tatzeit war dem Senior, der altersbedingt bereits stark eingeschränkt ist, nicht möglich. Das Opfer schilderte den Polizisten, dass sich die beiden Männer in blauer Arbeitskleidung als Techniker eines Mobilfunkunternehmens ausgegeben hatten, die sein Fernsehgerät und den Kabelanschluss überprüfen müssten. Der hilfsbereite Senior ließ die vermeintlichen Mitarbeiter daraufhin in seine Wohnung und kam der Aufforderung nach, verschiedene Knöpfe an seinem TV-Gerät zu drücken. Während einer der Täter sich ebenfalls an dem Fernseher zu schaffen machte, nutzte der andere den unbeobachteten Moment für den Diebstahl aus dem Schrank.

Täter tragen "Blaumann"

Ein Angehöriger des Seniors berichtete den Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme, dass er die vermeintlichen Mobilfunkmitarbeiter bereits bei einem Besuch am vergangenen Freitag oder Samstag in der Wohnung angetroffen hatte. Offenbar weil sie durch das Erscheinen des Angehörigen gestört wurden, verließen beide ohne die beabsichtigte Überprüfung des Fernsehers die Wohnung. Die beiden Männer, bei denen es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um die Täter handelte, können folgendermaßen beschrieben werden:

Ca. 30 bis 35 Jahre alt, schlank, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild, trugen einen "Blaumann".

Zeugen, die am gestrigen Montagmorgen oder in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben und der EG SÄM Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Kripo zu melden.

Die Polizei gibt folgende Ratschläge

Um sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell