Polizei Bochum

POL-BO: "Ich wollte nur ein wenig die Welle machen." - Polizei beschlagnahmt Auto und Führerschein von "Autoposer" am Dückerweg

Bochum (ots)

Bochum - Ein Parkplatz am Dückerweg in Bochum am vergangenen Freitag, den 28. Mai 2021 gegen 22.20 Uhr: Ein 25-jähriger Autofahrer aus Essen übersieht offensichtlich eine anwesende Polizeistreife und erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Der 5er-BMW-Fahrer fuhr über den Dückerweg an, driftete mit quietschenden Reifen in die parallel zum Parkplatz führende Fahrbahn, um dann weiter mit hoher Geschwindigkeit und abermals quietschenden Reifen in Richtung Grünstraße zu fahren. Das beschriebene Fahrverhalten des Esseners wurde von weiteren Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz aufhielten, mit zustimmendem "Gejohle" quittiert.

Was die Personengruppe nicht weiß: Die Beamten haben die Verfolgung aufgenommen und den 25-jährigen Autofahrer unweit des Parkplatzes antreffen können. Der Essener zeigte sich reumütig, er habe nur ein wenig "die Welle machen" wollen.

Am Ende "der Welle" standen eine Strafanzeige und die Beschlagnahme des Autos, des Führerscheins und der Fahrzeugpapiere.

Ob die Maßnahmen der Polizei von der zuvor besagten Personengruppe ebenfalls mit zustimmendem "Gejohle" quittiert worden wäre, darf an dieser Stelle bezweifelt werden.

