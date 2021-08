Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zahnpasta und -bürste gestohlen

Halver (ots)

Ein 31-jähriger Halveraner wurde am Mittwochnachmittag in einer Drogerie in der Bahnhofstraße beim Diebstahl einer Zahnbürste und einer Tube Zahnpasta erwischt. Mitarbeiter versuchten den Mann, der wegen ähnlicher Vorfälle bereits Hausverbot hat, aufzuhalten. Er schubste die Mitarbeiter jedoch zur Seite und ging raus. Eine Polizeistreife fand ihn. Er räumte den Diebstahl ein. (cris)

