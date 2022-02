Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Gronau (ots)

Auf sich aufmerksam gemacht hat eine 22 Jahre alte Autofahrerin in Gronau auf der Vennstraße am Dienstagabend. Als sie im viel zu großen Bogen vor einem Polizeiwagen in Gronau abbog und dabei fast von der Straße abkam, entschlossen sich die Beamten, den Wagen zu kontrollieren. Es roch deutlich nach Marihuana aus dem Fahrzeuginneren. Sie habe am Vortag einen Joint geraucht, gab die 22-Jährige an. Auf Ihre Fahrerlaubnis angesprochen, schilderte sie, dass sie keine habe. Es sei ihre erste Autofahrt, quasi eine Übungsfahrt. Der Beifahrer und Halter des Wagens war aber kein Fahrlehrer. So leiteten die Polizisten gegen beide Fahrzeuginsassen Strafverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt und ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch von verbotenen Substanzen exakt nachweisen zu können.

