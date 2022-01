Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannter tätigte exhibitionistische Handlungen - Wer kann Hinweise geben?

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagabend um 17.35 Uhr, ging eine Frau mit ihren beiden Hunden auf der Else-Allee spazieren. Währenddessen nahm sie im Waldstück auf der gegenüberliegenden Seite der Else und angrenzend zum ZOB ein blinkendes weiß-rotes Licht wahr. Bei genauerem Hinsehen erkannte die Mellerin, dass eine männliche Person mit unbekleidetem Oberkörper und Genitalbereich exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Nachdem sie den Mann ansprach und ankündigte die Polizei zu rufen wurde das Licht ausgeschaltet und Täter verschwand unerkannt in unbekannte Richtung. Das Kommissariat in Melle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den unbekannten Mann unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell