Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Schützenhalle/Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

In der Nacht von Samstag (23:45 Uhr) zu Sonntag (10:45 Uhr) kam es zu einem Einbruch in eine Schützenhalle in der Danziger Straße. Die unbekannten Täter hebelten eine Seitentür auf und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Inneren suchten die Eindringlinge nach Wertgegenständen und erlangten Bargeld in Höhe von 200 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439-9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell