Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Duftwolke

Weimar (ots)

Eine Mitarbeiterin der Weimarer Wohnstätte teilte der Polizei am 29.11.2021 mit, dass es in einem Wohnhaus in der Bonhöffer Straße in letzter Zeit immer wieder nach Marihuana riechen würde. Als der Mieter der betroffenen Wohnung den Beamten öffnete, schlug diesen ein sehr starker Cannabisgeruch entgegen. Grund hierfür waren mehrere Pflanzen in einem ehemaligen Schlafzimmer, welches durch den Mann zum "Raucherzimmer" umfunktioniert wurde. Die Gewächse wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäu- bungsmittelgesetz gefertigt.

