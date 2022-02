Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junger Radfahrer beim Queren gestreift

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein elfjähriger Radfahrer am Mittwoch in Bocholt erlitten. Eine 21-Jährige war gegen 07.35 Uhr auf der Blücherstraße in Richtung Wiener Allee unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Junge hatte den Radweg neben der Straße in gleicher Richtung befahren. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er die Blücherstraße in Höhe der Prinz-Eugen-Straße queren wollen, wobei es zur seitlichen Kollision mit dem Auto kam. Die Fahrerin aus Bocholt hatte noch vergeblich versucht auszuweichen. Die Beamten verständigten den Vater des Jungen, in dessen Obhut sie ihn übergaben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

