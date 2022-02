Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch in Geschäft scheitert

Gronau (ots)

In das Innere eines Geschäftes in Gronau gelangten noch unbekannte Täter nicht. Zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr, hatten Einbrecher versucht, gewaltsam in das Ladenlokal an der Neustraße zu gelangen. Die Tür hielt stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

