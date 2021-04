Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Trotz vier "Energy-Drinks" langsamer als die Polizei

Germersheim (ots)

Gestern Abend verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in Germersheim, als er in der Marktstraße einen vermeintlichen Autoaufbruch wahrnahm. Zwei Tatverdächtige machten sich an einem Pkw zu schaffen und flüchteten anschließend ohne Beute. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt ein. Dabei waren mehrere Streifen aus umliegenden Dienststellen im Einsatz. Während einer Kontrolle in der Festungsanlage fiel ein 41-jähriger Mann auf, der sofort das Weite suchte. Nach einem kurzen Sprint der Polizeibeamten konnte er eingeholt und festgenommen werden. Er kam nach weiteren Ermittlungen zwar nicht als einer der gesuchten Männer in Frage, gegen ihn bestand jedoch ein Haftbefehl, sodass er noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Während der Fahrt dorthin erzählte er den Beamten, dass er kurz vor seinem Fluchtversuch vier Energy Dosen getrunken hatte. Doch auch das hat nicht gereicht, um den jungen Beamten davon zu rennen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell