Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Zeuge gesucht

Herxheim (ots)

Die Polizeiinspektion Landau sucht nach einem Zeugen, welcher am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Landstraße 543 zwischen Insheim und Herxheim im Bereich des Gewerbeparks eine Verkehrsgefährdung beobachtete. Ein 29 - jähriger Autofahrer hatte einen 30 - jährigen Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt, beim Einscheren musste der Überholte eine Vollbremsung durchführen um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge waren in Richtung Herxheim unterwegs gewesen. Der entgegenkommende Zeuge fuhr einen Van der Farbe Silber. Nähere Hinweise zu dem Fahrer des Vans bzw. dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell