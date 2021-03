Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Reifenstecher erwischt

Ein 22-Jähriger, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Reifen an mehreren Autos zerstochen hat, konnte von der Polizei festgenommen werden. Ein Zeuge war gegen 1.30 Uhr auf eine Polizeistreife zugegangen und hatte berichtet, dass ein Unbekannter an drei Dienstfahrzeugen, die vor dem Gebäude der Kriminalpolizei in der Bahnhofstraße geparkt waren, die Reifen zerstochen hatte und im Anschluss in Richtung Innenstadt geflüchtet sei. In Ermangelung von fahrtüchtigen Autos mieteten sich die Polizisten am Bahnhof bereitstehende E-Scooter und nahmen damit die Verfolgung des Reifenstechers auf. Der 22-Jährige kam nicht weit und wurde schließlich auf Höhe der Friedrich-Ebert-Brücke von den Beamten festgenommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Untergruppenbach: Teure Kollision mit der Leitplanke

Die Kollision eines Autos mit einer Leitplanke auf der A81, schlägt mit einem Schaden von bis zu 15.000 Euro zu Buche. Ein 36-Jähriger war am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Untergruppenbach etwas auf der Straße war nahm. Wohl vor Schreck lenkte der Mann seinen Skoda weiter nach links und stieß dabei gegen die Leitplanke. Dabei schlitterte der Wagen an der Leitplanke entlang und wurde an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Heilbronn: Unfall mit geparktem Wagen

Zwei Autos mussten am Freitagabend in Heilbronn abgeschleppt werden, weil ein 19-Jähriger mit einem geparkten Ford kollidierte. Der junge Mann fuhr gegen 22 Uhr in seinem Toyota die Alexanderstraße entlang. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorbeifahrt zu ermöglichen, lenkte er sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit dem dort geparkten Ford. Am geparkten Auto entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Am Toyota belaufen sich die Schäden auf knapp 2.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Brackenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Knapp zehn Minuten reichten für einen Unbekannten am späten Samstagnachmittag aus, um einen in Brackenheim geparktes Auto zu beschädigen und danach unerkannt zu flüchten. Der schwarze BMW stand zwischen 17.45 und 17.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Austraße. In diesem Zeitraum muss der Fahrer eines unbekannten Wagens beim Vorbeifahren am Heck des BMWs hängengeblieben sein. Anstatt seiner Personalien hinterließ der Unbekannte lediglich Schäden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Güglingen: Autofahrt mit fast 3 Promille

Mit knapp 2,8 Promille wurde ein 52-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag in Güglingen kontrolliert. Zeugen hatten die Polizei verständigt, weil der Mann gegen 14.30 Uhr von Heilbronn in Richtung Güglingen fuhr und dabei mit seiner grauen Mercedes Limousine immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Dabei soll es auch immer wieder zu Beinahe-Unfällen mit entgegenkommenden oder geparkten Fahrzeugen gekommen sein. In Güglingen konnte der Mann schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich auch schnell der mutmaßliche Grund für seine auffällige Fahrweise heraus. Ein Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille, weshalb der Mercedes-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben musste. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung zu. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Lauffen Verkehrsteilnehmer, die am Samstagnachmittag von der Fahrweise des grauen Mercedes gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

B27/ Neckarsulm: Frau bei Auffahrunfall verletzt

Eine 24-Jährige wurde bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der B27 bei Neckarsulm verletzt. Die Frau saß als Beifahrerin in einem Ford, der gegen 14.20 Uhr von Bad Friedrichshall in Richtung Neckarsulm unterwegs war. Da der vorausfahrende BMW verkehrsbedingt anhalten musste, bremste auch die Lenkerin des Fords ihr Auto bis zum Stillstand ab. Ein 20-Jähriger, der in seinem Renault auf die beiden anderen Fahrzeuge folgte, übersah wohl die stehenden Autos und prallte gegen das Heck des Fords. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den BMW geschoben. Die Beifahrerin im Ford erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Allerdings war der Renault nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Möckmühl: Opel beschädigt und davongefahren

Am Freitagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen in Möckmühl geparkten Opel Vivaro. Der Wagen stand zwischen 10 und 11 Uhr zunächst auf einem Discounter-Parkplatz in der Daimlerstraße und dann in einem Parkhaus bei einer Bankfiliale in der Marktstraße. Im angegebenen Zeitraum muss der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs an einer der beiden Örtlichkeiten an dem Opel hängengeblieben sein. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben darüber machen können wo der Schaden entstand und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Offenau: Unfall auf Discounterparkplatz - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Offenauer Discounters wurde am Samstagmorgen ein Ford von einem oder einer Unbekannten beschädigt. Die Besitzerin stellte ihr Auto gegen 8.30 auf dem Parkplatz im Talweg ab. Als sie gegen 9.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere Stoßstange ihres Fords beschädigt worden war. Der oder die Unbekannte muss beim Ein- oder Ausparken an dem geparkten Fahrzeug hängengeblieben sein. Anstatt sich jedoch um den verursachten Schaden in Höhe von knapp 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

