Polizei Mettmann

POL-ME: Da gab es keinen "Spielraum" mehr! - Velbert - 2008070

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Im Rahmen ihrer spezialisierten Verkehrsüberwachung kontrollierten zwei Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde, am Donnerstagmorgen des 13.08.2020, gegen 08.10 Uhr, einen auffällig getunten PKW der Marke BMW, auf der Tönisheider Straße im Velberter Ortsteil Neviges.

An dem fast 28 Jahre alten BMW der 3er-Serie wurde eine Vielzahl von technischen und baulichen Veränderungen festgestellt. Darunter eine besonders auffällige Tieferlegung des Fahrwerks, veränderte Rad- und Reifenkombinationen, der Anbau eines überdimensionalen Heck-Spoilers und noch einiges mehr. Dabei konnte die Zulässigkeit dieser Umbauten vom 29-jährigen Fahrer des Fahrzeugs nicht nachgewiesen werden. Stattdessen aber zeugten Schleifspuren an den Reifen und der Karosserie davon, dass hier einiges nicht ordnungsgemäß sein konnte. Zur Feststellung der Verkehrssicherheit wurde deshalb eine technische Überprüfung beim TÜV in Velbert angeordnet.

Hier wurden von einem amtlichen Sachverständigen umfangreiche Mängel festgestellt, die letztendlich zum amtlichen Attest der absoluten "Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs" führten - dabei unter anderem:

- Falsche Rad-Reifenkombination nach Tieferlegung / durch Schleifen an der Karosserie erkennbar beschädigt (kein ausreichender "Spielraum")!

- Reifen zusätzlich auf den Laufflächen abgefahren!

- Achsteile lose!

- Umfangreiche Beleuchtungsmängel!

- Fahrzeug durch Veränderungen im Bereich der Abgasanlage zu laut!

- Abgastest nicht bestanden!

Dem zuständigen Straßenverkehrsamt in Mettmann wurde Kenntnis vom Zustand des Fahrzeugs gegeben. Von dort erfolgte deshalb die sofortige Stilllegung dieses gefährlichen Fahrzeugs. Eine weitere Fahrt des BMW konnte daher nur mittels eines Abschleppwagens erfolgen.

Genauso wenig Spielraum - wie zwischen Rädern und Radkästen des BMWs - hatten die Beamten bei der Wahl ihrer Maßnahmen. Sie erstatteten gegen den 29-jährigen BMW-Fahrer eine Anzeige, die ein Bußgeld in einem höheren dreistelligen Euro-Bereich zur Folge haben und zusätzlich mindestens einen Punkt auf das Konto des Mannes in Flensburg bringen wird.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell