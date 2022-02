Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Widerstand gegen Polizeibeamte

Lahr (ots)

In den frühen Stunden des Dienstagmorgen gegen 4 Uhr verständigte ein Bewohner aus dem Hohbergweg im Lahrer Ortsteil Hugsweier das Polizeirevier Lahr über eine schlafende Person in seinem Hausgang. Nach dem Aufwecken versuchte der 48-jährige Mann sich zunächst der Personenkontrolle zu entziehen. Dies wurde durch die Beamten verhindert. Nach Beendigung der Kontrolle wollte der Mann die Treppe und den Hausgang des Anwesens aber freiwillig nicht räumen. Er wurde zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten und wehrte sich auch die die Ingewahrsamnahme. Auf dem Polizeirevier in Lahr begann er erneut nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

