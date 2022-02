Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall in Tankstelle

Lahr (ots)

Am Montagabend gegen 21.20 Uhr befuhr der 54-jährige Fahrer eines Dacias das Gelände einer Tankstelle an der Hauptstraße im Lahrer Ortsteil Mietersheim und touchierte dort zunächst einen Bordstein und eine Zapfsäule. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bemerkte dies und verständigte das Polizeirevier Lahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 1,4 Promille, weshalb von den Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Das Fahrzeug war aufgrund einer starken Beschädigung an der vorderen, rechten Felge durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand am Fahrzeug und an der Tankstelle ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Eine Strafanzeige gegen den Fahrer folgt.

/bk

