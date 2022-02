Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unter Drogen am Steuer

Rastatt (ots)

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen war am Montagabend ein Fahrzeugführer in Rastatt unterwegs. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte zunächst die auffällige Fahrweise eines Fahrers auf der Autobahn A5. Dieser sei auch nach dem Abfahren von der Autobahn Richtung Rastatt immer wieder negativ durch Missachtungen der Geschwindigkeitsbegrenzungen und einer roten Ampel in Erscheinung getreten. Bei einer Kontrolle durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen 20:50 Uhr in der Oberwaldstraße konnten Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Drogeneinfluss. Die Folge war eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige.

/bk

