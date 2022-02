Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Die Polizei bittet den Fahrer eines roten Ford sich zu melden. Er kann gegebenenfalls wichtige Hinweise zu einem Unfall geben, der sich am Dienstag kurz nach 9:30 Uhr in der Dreherstraße in Rastatt ereignet hat. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll eine 71-Jährige Fußgängerin aufgrund eines Loches im Fahrbahnbelag zu Fall gekommen sein. Die Frau wurde hierbei schwer verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Der Fahrer des Ford wie auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer, 07222 761-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



