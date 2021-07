Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Beim Losfahren nicht aufgepasst

Am Samstag streifte ein Autofahrer eine Radlerin in Merklingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr hielt der Opel in der Hauptstraße an. Der 23-Jährige Fahrer ließ einen Mitfahrer ausstiegen. Eine 74-Jährige fuhr an dem Opel links vorbei. In diesem Augenblick fuhr der 23-Jährige an und streifte die Radlerin mit seinem Außenspiegel. Beim Anfahren hatte er diese übersehen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

