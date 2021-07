Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Pkw muss Lkw ausweichen, Pkw und Telefonmast beschädigt

Am 09.07.2021, gegen 15.50 Uhr, befährt ein BMW-Fahrer die Viehhofstraße in Sachsenhausen in Fahrtrichtung Medlingen. Dort kommt ihm kurz vor Ortsende Sachsenhausen in der dortigen Linkskurve ein Lkw entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn muss der Fahrer dem Lkw ausweichen und kommt hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Er streift dabei einen Telefonmast, wodurch sein Fahrzeug auf der rechten Seite beschädigt wird. Bei dem Lkw soll es sich um einen Sattelzug, vermutlich einen 40-Tonner, mit einem roten Führerhaus und einem grauen Anhänger handeln. Dieser fuhr, ohne anzuhalten, weiter. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, sowie weitere etwa 500 Euro an dem Telefonmasten. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Giengener Polizei (07322/96530).

