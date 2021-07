Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Betrunken und ohne Führerschein Fahrzeuge gestreift

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass in der Hans-Zinser-Straße ein weißer Fiat Ducato soeben mehrere geparkte Fahrzeuge streifte und sich anschließend in "Schlangenlinien" unerlaubt entfernte. Dieses Fahrzeug konnte kurze Zeit später in der Hauptstraße fahrend festgestellt werden. Der Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Stoppsignale des Streifenwagens. Als der Fiat dann angehalten werden konnte, wurde bei ihm deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Zudem konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Der 23-jährige Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 15000 EUR.

