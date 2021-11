Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Drehbank fällt auf 59-Jährigen

Ein Rettungshubschrauber brachte einen Mann am Donnerstag nach einem Arbeitsunfall in Warthausen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr wollte der 59-Jährige im Rißhöfer Weg eine Drehbank von seiner Garage in eine Halle umsetzen. Er versuchte die Maschine anheben, um sie auf einen Hubwagen zu setzen. Sie geriet in Schieflage und fiel auf den Mann. Dieser konnte noch mit seinem Handy Hilfe holen. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

+++++++ 2215032

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

